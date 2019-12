Il cinema Giacomini scomparità da Latina.

O meglio sarà trasformato nel centro culturale polifunzionale “Giacomini Giovani” e il progetto comporta il parziale cambio della destinazione d’uso originaria.

Da mesi ormai le porte del cinema in cui intere generazioni sono cresciute erano chiuse ed ora si guarda avanti con l’obiettivo di rendere quegli spazi nel cuore di Latina ricchi di contenuti.

La giunta guidata dal sindaco Damiano Coletta ha approvato oggi, con apposita delibera, la proposta avanzata dalla proprietà.

L’edificio originario autorizzato nel 1951, è inserito in un complesso edilizio più ampio contenente, oltre al Cinema-teatro con accesso su via Umberto I°, alloggi residenziali e negozi con accessi sui fronti di via Costa e Via Eugenio di Savoia, nonché la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena sul fronte di Corso della Repubblica.

Nel corso degli anni l’edificio è stato oggetto di ristrutturazione interna per la realizzazionedel Cinema Multisala con tre sale cinematografiche in luogo dell’unica sala pre-esistente, oltre a locali tecnici aggiuntivi e servizi igienici.

Le nuove opere previste nell’attuale progetto di ristrutturazione interna, non prevedono la modifica del volume esistente né dei prospetti.

Unica eccezione per l’apertura di tre dei cinque nastri verticali già presenti sul fronte di accesso e nell’inserimento di una struttura interna con nuova pilastratura a sostegno di nuovi solai intermedi per la realizzazione, tra l’altro, di una sala polifunzionale per spettacoli, conferenze ed eventi vari, camerini, spogliatoi, reception-info, servizio bar, servizi igienici e un locale commerciale al piano terra.

Saranno presenti 4 locali commerciali, un auditorium, camerini, servizi igienici e ballatoi di distribuzione intorno ad un vuoto centrale al primo piano e 3 locali per coworking dedicati all’imprenditoria giovanile.