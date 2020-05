Latina dice addio a Maria Pia Salvini, vedova dell’ex sindaco di Latina Ajmone Finestra.

Maria Pia Salvini aveva 90 anni ed era conosciutissima nella città a cui aveva donato sempre il suo amore e la sua vicinanza.

Amante della cultura e della musica, in tutte le sue espressioni, poliedrica e sempre gentile, ha lasciato un segno indelebile in intere generazioni di ragazzi come insegnante di italiano.

La Salvini è stata sempre attiva nel mondo del sociale e del volontariato nonchè tra le fondatrici della Croce Rossa di Latina.

I funerali si svolgeranno in forma riservata. Ai figli Paolo e Carlo Finestra le condoglianze dell’editore, del direttore e della redazione di Latinaquotidiano.it