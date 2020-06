Latina perde un altro pezzo della sua storia politica e culturale.

E’ morto, ad 88 anni, Fortunato Ruotolo, uomo di destra, ultimo capogruppo dell’Msi negli anni dal ’93 al ’97 nella stagione che segnò l’arrivo della Destra e del Movimento Sociale Italiano alla guida della città di Latina con il sindaco Ajmone Finestra.

“Giornalista, saggista e uomo di cultura, Fortunato ha rappresentato per anni un punto di riferimento valoriale della Destra pontina. E’ dunque con grande dolore che rivolgo le mie più sentite condoglianze alla moglie, Marina, e alle figlie Vinicia e Ornella. Se ne va un amico e un uomo – spiega l’ex sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo – con cui negli anni abbiamo condiviso idee e progetti per la città di Latina e a sua comunità”.

L’intera comunità di Latina si stringe intorno alla famiglia nel ricordo di un uomo la cui memoria resterà impressa nel cuore di chi lo ha conosciuto.

“Con immenso dolore e grande dispiacere ho appreso della scomparsa di Fortunato Ruotolo, consigliere comunale dell’Msi nella prima legislatura della giunta Finestra e poi coordinatore comunale di Alleanza nazionale durante il mio mandato in consiglio comunale dal 97 al 2002. Una grave perdita per tutta la nostra comunità politica e per chi ha avuto l’onore e il piacere di conoscerlo. Ai suoi familiari e ai suoi cari – interviene il parlamentare europeo della Lega, Matteo Adinolfi – voglio rivolgere le le mie più sentite condoglianze per la perdita di un grande uomo che tanto ha fatto per la nostra città e la nostra comunità”.