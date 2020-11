Trasformare il tavolo “Latina per Latina” in uno strumento che possa guardare anche al futuro e allo sviluppo, che non si può non costruire con il contributo di tutti.

Questa la proposta dell’amministrazione di latina, lanciata dall’assessore al bilancio Gianmarco Proietti che considera quel tavolo di confronto quale luogo anche per parlare pure di Next Generation Europe e del Recovery Plan.

“Credo sia il modo più significativo per dimostrare che la classe politica è pronta a guidare il percorso della nostra comunità fuori dalla crisi e verso il futuro: costruire un posto dove non vi siano polemiche di parte, ma visioni differenti che possano costruire una Latina migliore. Con il sindaco – continua Proietti – crediamo sia necessario un imminente incontro del Tavolo per definire insieme i passi della ‘ricostruzione’ dopo aver affrontato l’emergenza”.

Da dove si parte?

“Il bilancio del Comune di Latina, alla verifica degli equilibri, conta almeno 5 milioni e 700mila euro di minori entrate con un ristoro solo parziale, ad oggi circa 4 milioni, da parte del Governo. Proprio per rispondere in modo sistemico agli indirizzi concordati nel Tavolo, abbiamo dovuto verificare e valutare ogni singola voce di bilancio per ottimizzare tutte le risorse e non solo compensare le minori entrate, ma anche appunto, trovare gli stanziamenti per concludere quanto avviato con l’assestamento di agosto”.

Evitare sprechi e capire come utilizzare le risorse a disposizione è l’obiettivo che si può realizzare solo attraverso la programmazione.

“Sulle entrate, inoltre, solidarizziamo politicamente con gli esercenti di pubblico esercizio per lo sgravio della Tosap (occupazione suolo pubblico) voluto dal Governo e immediatamente recepito dall’amministrazione, ma occorre sottolineare come in bilancio vengono a mancare – conclude Proietti – più di 700mila euro dei tributi minori, con un ristoro dal Governo di circa 400mila euro.La missione è quella di ottimizzare al massimo il non speso per garantire tutti i servizi al cittadino e continuare ad investire per ripartire insieme”.