E’ stato denunciato per omicidio stradale e guida sotto l’effetto di alcool il ragazzo di 22 anni di Latina alla alla guida dell’auto finita fuori strada in via Nascosa questa notte intorno alle 3:40.

Il 22enne è risultato positivo agli accertamenti etilometrici.

La dinamica dell’incidente, che ha visto l’auto schiantarsi contro il muro perimetrale di una abitazione, ribaltandosi, sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto oltre al personale del 118 ed ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri .

Nell’incidente ha perso la vita il 23enne Alessandro Paulotto che era sul lato passeggero.

Il 23 enne è morto all’ospedale Santa Maria Goretti a causa delle gravi ferite riportate.