Se ne andava in giro, nella sua bella macchina di grossa cilindrata, con un coltello illegale in tasca, come se nulla fosse.

E’ stato fermato ieri dai carabinieri di Latina un 55 enne del posto, appartenente ad un noto clan locale di etnia rom.

Un controllo con perquisizione, durante la quale i carabinieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm e lama di 10, nascosto all’interno del suo giubbotto.

L’arma è stata sottoposta a sequestro, mentre il suddetto denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.