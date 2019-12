La spiaggia a Latina è ormai solo un ricordo.

I primi danni ingenti erano stati causati ad ottobre 2018.

Era il 25 maggio 2019 quando il Comune di Latina aveva annunciato lo stanziamento, da parte della Regione Lazio, di circa 200mila euro per il ripascimento del litorale pontino.

L’obiettivo era mettere in cantiere una serie di interventi prioritari e urgenti per la difesa e il ripascimento ricostruttivo delle spiagge erose dalle mareggiate.

I 191.663,00 euro assegnati a Latina dovevano essere utilizzati, stabdo quanto riferito dal Comune guidato dal sindaco Coletta, per la ricostruzione di due tratti di spiaggia antistanti, rispettivamente, lo stabilimento balneare della polizia di Stato e l’hotel Fogliano.

Questi, secondo la programmazione dell’amministrazione comunale, erano in assoluto i più compromessi dell’intero litorale compreso tra Latina e Sabaudia.

Gli uffici del Comune erano, stando sempre quanto riferito dall’amministrazione, già all’opera per approvare, in tempi strettissimi, tutti gli atti necessari a portare in cantiere tali interventi.

“In caso di necessità i lavori – avevano aggiunto – verranno eseguiti di notte per non interferire con lo svolgimento della stagione balneare”.

La cosa, insomma, era praticamente fatta.

Peccato che forse la stagione balneare a cui si faceva riferimento era quella del 2020 o 2021.

Oggi, infatti, a sette mesi di distanza, l’unico atto che risulta messo in campo, e pubblicato sull’albo pretorio il 30 dicembre, è l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico relativo alla progettazione e direzione lavori per interventi urgenti di ripascimento ricostruttivo

delle spiagge della marina di Latina.

Questi significa che se la matematica non è un’opinione e la tempistica media per ogni atto che concerne i lavori di ripascimento è questa neanche per la prossima stagione estiva si vedrà qualche piccolo miglioramento.

Tra l’altro, l’ondata di maltempo dell’anno in corso di chiusura ha acuito le criticità esistenti rischiando di vanificare lavori che da straordinaria manutenzione dovranno passare ad eccezionale ricostruzione.