Il Servizio Cultura, Turismo e Sport del Comune di Latina ha pubblicato l’avviso pubblico dal titolo “La cultura e l’Arte al tempo del Covid”. Il bando erogherà contributi per 39mila euro e riguarderà progetti culturali, artistici, musicali, teatrali, per il settore dell’audiovisivo (corti, documentari). Progetti prevalentemente in forma digitale o live streaming, dunque senza la presenza di pubblico ma fruibili attraverso piattaforme digitali o video proiezioni. Unica eccezione alla forma digitale riguarderà la Street Art.

“Si tratta – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia – di un avviso che permetterà al mondo artistico e culturale della città di sperimentare diverse forme di attività in un tempo, come l’attuale, che ha penalizzato proprio l’attività culturale e lo spettacolo dal vivo. E rappresenta inoltre una forma di attenzione, seppur minima, da parte della città verso il lavoro creativo e culturale”.

All’avviso potranno partecipare esclusivamente imprese culturali, associazioni o artisti residenti a Latina. Il bando, che scadrà il 21 dicembre 2020, riguarderà temporalmente anche progetti che si svolgeranno o saranno completati nei mesi di gennaio e febbraio 2021. Il contributo assegnato avrà come importo massimo erogabile 4mila euro e come importo minimo 300 euro.

Le proposte e l’allegata documentazione dovranno essere trasmesse entro il 21 dicembre 2020. L’avviso è pubblicato sul sito internet, nella sezione “Avvisi e bandi”, e sull’Albo Pretorio online del Comune di Latina.