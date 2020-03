Tante, troppe persone che, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Cooronavirus, non riescono ad arrivare a fine mese.

Si apre con questa drammatica considerazione la videoconferenza del sindaco di Latina, Damiano Coletta, per spiegare quali saranno e come saranno utilizzate le somme destinate dal Governo e dalla Regione, pari ad oltre un milione 200mila euro, a persone e famiglie in difficoltà nel Comune capoluogo.

Al fianco del sindaco l’assessore al welfare, Patrizia Ciccarelli che è entrata nel merito della fase operativa.

In queste ore i Comuni si sono confrontati, anche a livello di distretto socio sanitario, per capire come muoversi e, soprattutto, cercare di dare risposte rapide e concrete alle persone in difficoltà.

“Ogni decisione è stata condivisa con gli altri sindaci del distretto svolgendo il ruolo di Comune capofila. L’emergenza è intervenuta in una fase che – spiega la Ciccarelli – ci a visti molto attivi per arrivare ad una gestione condivisa dei servizi sociali. I due finanziamenti intervengono in una situazione di sistema di servizi che lavora sul campo. I problemi sono tanti ma i servizi hanno già organizzato alcuni sportelli: quello del Segretariato sociale a disposizione con il numero di sempre (0773 281249 raggiungibile in orari ufficio), al quale è stato aggiunto un numero dedicato 3666603407. Poi quello del Pronto intervento sociale operativo h24 per emergenze 800212999″.

Attivo h 24 anche il Centro antiviolenza: 3477318149.

“Abbiamo aggiunto a questi l’attività di volontariato, affidata a Croce Rossa che insieme a Caritas affiancano i nostri servizi. I numeri a cui chiamare per consegna a domicilio sono per la Croce rossa 8000 65510 e lo sportello Caritas 339 4560629. Non posso non ringraziare per il lavoro di collaborazione che stanno svolgendo anche gli assessori alle attività produttive, al bilancio, alla Protezione civile ed alla partecipazione”.

L’erogazione dei fondi sarà effettuata seguendo il principio dell’equità dopo la presentazione una domanda, via e-mail o per telefono.

La valutazione effettuata, come ha spiegato la Ciccarelli, è stata misurata rispetto ad un cambiamento repentino dell’emergenza in corso sotto il profilo sociale.

Stando le previsioni si pensa di destinare 5 euro al giorno a persona del nucleo familiare, 7 euro se si tratta di minori per un massimo di 400 euro al mese a cui si possono aggiungere 100 euro mensili per i farmaci.

I buoni pasto attraverso la tessera sanitaria. Convenzionando anche esercizi commerciali. Tutto questo a costo zero per i Comuni e ovviamente per i beneficiari. “Ci sarà un agio – ha spiegato l’assessore – che verrà pagato da parte dei commercianti e stiamo lavorando per avere ulteriori sconti”

I fondi della protezione civile potranno essere destinati anche per l’acquisto di alimenti per chi non usufruirà dei buoni pasto.

“Ora è necessario rispondere alle domande di chi non riesce neanche a fare la spesa, ma l’assistenzialismo non basterà. Sarà – conclude Coletta – necessario il supporto agli artigiani e alle piccole imprese: lavoreremo anche per dare liquidità oltre all’assistenza”.