Un incontro in streaming preparato con medici esperti che hanno affrontato fin dall’inizio la pandemia di covid-19 sul campo, organizzato con l’intento di dare ai cittadini una possibilità di confronto.

Un’ occasione non solo di ascoltare, ma di interagire ponendo domande ai relatori: l’infettivologo Cosmo Del Borgo, la pediatra Vanessa Martucci e la psicologa Fabiana Di Segni. Previsto inoltre, tra gli altri, l’intervento della viceministro dell’istruzione Anna Ascani.

A parlare è il dottor Daniel Sermoneta, responsabile per Energia Democratica del Lazio della lotta al covid 19, l’area del Pd che fa riferimento proprio alla Ascani, della lotta al Covid-19.

“Questo non vuole essere un convegno per addetti ai lavori, bensì un incontro per cercare di dare risposte e chiarimenti ai cittadini che vorranno partecipare. Quale vaccino, chi può farlo, quali risvolti porta con se lo stress della pandemia e tutte le altre domande che verranno fatte durante la diretta. L’appuntamento è per sabato 9 gennaio alle ore 16 sulla pagina Facebook Energia Democratica provincia di Latina”.