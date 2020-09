Il gestore del servizio di trasporto pubblico locale a Latina avrebbe ridotto il numero delle corse.

Una decisione che impatterà, soprattutto in un momento tanto delicato come quello che si sta affrontando, tra obblighi di distanziamento e misure di sicurezza, enormi disagi sia per i cittadini di alcune zone della città, sia per gli studenti, molti dei quali sarebbero impossibilitati a raggiungere i rispettivi istituti scolastici.

Ennesima beffa per i cittadini di Latina. Non soltanto il Comune doveva pretendere il rispetto dei diritti degli utenti del servizio, soprattutto per quello che concerne le disposizioni normative emanate dal Governo, ma, andando controcorrente rispetto agli altri comuni i quali hanno preteso di aumentare le corse o di aumentare il numero dei mezzi circolanti – interviene Antonio Bottoni, responsabile di Codici Latina – per evitare i rischi di contagio, si sarebbe adeguato a quanto comunicato dal gestore del Servizio, pare senza avere nulla da obiettare”.

Secondo Codici, inoltre, come in altri casi il Comune avrebbe ignorato le disposizioni della normativa vigente in merito che dispone il coinvolgimento delle Associazioni di tutela dei Consumatori durante tutte le fasi di gestione di servizi comunali affidata a terzi soggetti.

“Il Comune di Latina, tanto per non smentirsi, il 21 gennaio scorso convocò le Associazioni per informare, a cose ormai fatte, di avere accettato l’aumento del prezzo dei biglietti del 50%, senza aver preventivamente – conclude Bottoni – attivato alcun tipo di confronto con coloro che rappresentano i diritti dei soggetti deboli, cioè i cittadini, e ciò nonostante le numerose rassicurazioni in senso contrario da parte del sindaco in persona. Codici non può che auspicare un urgente confronto diretto tra associazioni dei consumatori con il Comune ed anche con il gestore del servizio di trasporto per trovare soluzioni condivise e senza arrecare alcun disagio agli utenti”.