Eventi sì ma all’insegna di controlli sempre più stringenti.

E’ quanto di fatto concordato nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è riunito ieri, 19 agosto 2020, su convocazione del prefetto di Latina, Maurizio Falco, a seguito della decisione del Governo di chiudere le discoteche e di imporre l’obbligo dell’uso delle mascherine dalle 18 alle 6.

Decisioni dure legate all’impennata di contagi riconducibile, non solo in provincia di Latina, ma in tutta Italia, proprio ad una serie di elementi che combinati tra loro hanno acceso nuovi focolai.

L’abbassamento della tensione, in combinato disposto con la leggerezza di moltissimi giovani nell’utilizzo delle mascherine, nel’evitare assembramenti, rischia di trasformarsi in una bomba virale come sottolineato in queste ore dall’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato.

Per questa ragione, considerato che le ordinanze non bastano, ora si deve trovare il modo di attuarle e di assicurare che vengano rispettate.

In questo contesto il Comune di Latina, rappresentato dal vice sindaco Maria Paola Briganti, ha sottolineato che gli eventi previsti in aree pubbliche e pertanto soggetti ad autorizzazione comunale saranno consentiti entro i limiti previsti dalla norfmativa di settore integrata dalle ordinanze anti-Covid alle quali, in sede di controllo, le Forze dell’ordine faranno riferimento.

Già nell’ambito della documentazione presentata dagli organizzatori degli eventi è previsto in maniera specifica l’impegno a rispettare la normativa anti-Covid.

Analogamente dovranno rispettare la stessa normativa le iniziative che si svolgeranno in strutture private (ristoranti, agriturismo, stabilimenti, ecc.). Non ci potrà essere alcuna attività di intrattenimento danzante, tutti gli spazi dovranno essere gestiti secondo le prescrizioni sul distanziamento e dalle 18 ci sarà l’obbligo della mascherina.

“Il Comune – spiega la Briganti – farà la sua parte assicurando controlli rigorosi con il personale della polizia locale in coordinamento con le altre forze di polizia. È ovvio che non sarà possibile essere ovunque contemporaneamente e, pertanto, l’appello è rivolto anche e soprattutto al senso di responsabilità dei cittadini, giovani e meno giovani, perché nessuno sottovaluti il valore del singolo personale apporto ad evitare che il contagio possa ulteriormente diffondersi. Le varie iniziative di intrattenimento sono una risorsa per la nostra collettività ed entro i limiti consentiti l’amministrazione ha il dovere di promuoverle, ma chi le organizza e chi vi partecipa ha quello di rispettare quegli stessi limiti”.