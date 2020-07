Controlli sempre più serrati per evitare che gli assembramenti la facciano da padrone soprattutto in spiaggia.

Da diversi weekend sono tantissimi i cittadini che lamentano la carenza, o assenza, di presidi e verifiche soprattutto per quanto concerne il distanziamento e l’utilizzo delle misure minime previste per contenere la diffusione del coronavirus.

Mentre le forze dell’ordine stanno pattugliando le zone della movida la polizia locale si è dotata anche di un gommone per effettuare i controlli, oltre che da terra, anche dal mare.

I controlli straordinari saranno effettuati ogni domenica fino a fine agosto.

Estate significa innanzitutto voglia di mare. La fine del lockdown ha portato ad assicurare la ripresa di tante attività.

Ma questo ha dimostrato come, purtroppo, in molti stiano prendendo sotto gamba una situazione che necessita per non confluire in una nuova, tragica, emergenza, di massima attenzione, attinenza e rispetto delle regole.

In fondo non si tratta di enormi sacrifici, parliamo di indossare la mascherina in luoghi pubblici e frequentati da più persone, di mantenere massima l’igiene personale, degli ambienti e, ovviamente delle mani.

E, soprattutto, di evitare feste, assembramenti e situazioni che possano diffondere il virus anche da parte di chi, e questo oggi è il pericolo, principale, è asintomatico.

Farlo dovrebbe essere spontaneo, il fatto che i controlli stiano aumentando e i governatori, come Zaia in Veneto, De Luca in Campania, ma anche Zingaretti nel Lazio stiano alzando la voce contro i furbetti e chi elude le regole, è un campanello di allarme rispetto anche al vivere civile e al rispetto per gli altri.

Eppure dimostrare come le regole per molti, troppi, sembrano fatte per essere aggirate c’è quanto accaduto ieri ad Ostia. In spiaggia libera una ragazza ha chiesto ad un ragazzo di mantenere la distanza con il proprio asciugamano.

Il risultato è stato che dopo un diverbio lei è finita in ospedale e il ragazzo ha rischiato il linciaggio.

Il tutto dimenticando che mantenere le distanze non è un gioco, è un obbligo di legge.