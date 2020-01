Fine settimana all’insegna di controlli a tappeto della polizia nella zona della movida di Latina e provincia.

Particolare attenzione a Cisterna, Terracina, Fondi, Gaeta, Formia e Priverno.

Controllate molte attività commerciali nelle aree che, anche per la presenza di locali di intrattenimento, presentano elevati fattori di rischio.

Impiegate dieci volanti addette al controllo del territorio, 12 dipendenti della polizia amministrativa, unitamente alle pattuglie del reparto prevenzione crimine Lazio.

In tutta la provincia sono stati controllati 24 locali commerciali e di intrattenimento ed alcuni sono risultati non in regola ed elevate conseguentemente 28 violazioni amministrative con oltre 22mila euro di multe per violazioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.