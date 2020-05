Controlli a tappeto dei carabinieri a Latina nelle aree e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Il bilancio dell’operazione ha visto una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza e tre per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Nel medesimo contesto sono state segnalate per possesso di sostanza stupefacente, per uso personale, 9 persone e sequestrato 0.3 grammi di cocaina, 3,9 di marijuana, 6,2 di hashish, 0,40 di eroina e 2 spinelli.

Droga e materiale vario sono stati sequestrati. Inoltre, durante il controllo alla circolazione stradale, sono state fermate ed identificate 120 persone, controllati 88 mezzi.