Il primo consiglio comunale a Latina, in videoconferenza, è stato, ed è, segnato da una serie di problemi di natura tecnica che hanno fatto saltare diverse volte i collegamenti.

Un consiglio ad ostacoli che non ha comunque impedito di aprire la seduta e al sindaco, Damiano Coletta, di fare il proprio intervento.

Un minuto di silenzio è stato rispettato in memoria delle vittime causate dal Coronavirus.

Il sindaco poi ha preso la parola rivolgendosi direttamente ai cittadini e sottolineando le difficoltà di un momento in cui l’emergenza sanitaria si è ampliata sommandosi a quella sociale, economica e psicologica.

“Desidero ringraziare tutta la comunità di Latina per come ha saputo affrontare questo momento e il grande sacrificio dell’isolamento. E’ un sacrificio che ha messo a dura prova i nostri equilibri psico-fisici a livello personale, a livello familiare e a livello relazionale. Latina sta vivendo questa esperienza con la dignità di una comunità che è consapevole della gravità della situazione e della necessità di essere rigorosi nell’affrontare le norme della deprivazione che sembrano averci tolto la libertà. Ma questa consapevolezza deve darci nello stesso tempo la fiducia che in futuro avremo la libertà di tornare a vivere la nostra vita. Anche se questo futuro sembra ancora lontano”.

Coletta ha espresso solidarietà a tutti i sindaci delle città più colpite dal virus.

“Grazie Latina. Grazie per esserti scoperta squadra, una squadra vera, generosa, consapevole, osservante delle regole, solidale. Sono veramente orgoglioso di essere il vostro sindaco. Grazie ai nostri anziani che nella loro gioventù hanno avuto il gravoso compito di ricostruire la nostra Nazione dando sostanza ai valori ed ai principi della Costituzione. Ci hanno insegnato soprattutto i valori del rispetto per le persone ed il senso di responsabilità”.

Un pensiero il sindaco lo ha rivolto anche ai bambini che in questo momento non hanno gli spazi aperti per poter giocare e correre.

“E il nostro pensiero va a coloro che ora, a causa di questo maledetto virus, non ci sono più. A coloro che sono ricoverati in ospedale o che stanno vivendo un isolamento maggiore. E a coloro che hanno perso il lavoro. Il nostro impegno, le risorse, tutto quello che dobbiamo fare sarà rivolto a salvaguardare i posti di lavoro, l’occupazione e la dignità delle persone. Grazie a tutto il personale del Goretti: medici, infermieri, tecnici, ausiliari. Ai medici di medicina generale, al personale del 118, ai farmacisti, agli psicologi, agli assistenti e a tutto il comparto socio-sanitario”.

Un intervento lungo che ha abbracciato idealmente tutta la comunità e, soprattutto, chi è in trincea ogni giorno per tutelare i cittadini.

“Grazie alle forze dell’ordine per il loro costante impegno nel garantire la sicurezza del nostro territorio. Grazie a tutto il personale degli uffici esposti al pubblico per aver continuato a garantire i servizi essenziali. Grazie al mondo della scuola, insegnanti, studenti e personale ATA. Il mantenimento dell’attività scolastica rappresenta il seme su cui far crescere la nostra speranza. Grazie a tutti coloro che si occupano della pulizia e del decoro della città. Grazie alle commesse e ai commessi dei negozi, dei supermercati, alle edicole e a tutti gli esercizi commerciali che in questi giorni ci hanno permesso di avere ciò che serve nella nostra difficile quotidianità. Grazie ai patronati, ai Caf, alle organizzazioni sindacali”.

Dopo i ringraziamenti il sindaco si è soffermato su una riflessione legata a questa esperienza drammatica, invasiva, inaspettata.

“Questa esperienza ci vedrà probabilmente diversi e ci ha sicuramente insegnato tante cose. Il rispetto delle norme. Chi non le rispetta danneggia sé stesso ma soprattutto gli altri. L’importanza e il valore del servizio sanitario nazionale che deve garantire sempre di più un diritto fondamentale che è quello della salute. L’importanza della scienza, della ricerca e della competenza. Il valore della solidarietà. Mai come ora abbiamo capito che è importante sapersi prendere cura dell’altro. Questo è il valore che unito alla opportunità ci deve dare la forza e l’energia per ricominciare. La speranza. E’ tutto questo. Ce la faremo. Forza Latina!”.