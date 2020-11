Confermata dal tampone molecolare la positività al Coronavirus del sindaco di Latina, Damiano Coletta.

Ieri era arrivata, tramite nota ufficiale del Comune, la notizia del’esito rilevato dal test rapido. Immediate sono scattate tutte le procedure che si attivano, in collaborazione con la Asl di Latina, in questi casi.

Gli uffici del Comune sono stati quindi sanificati. Il sindaco Coletta sta bene ed è asintomatico, trascorrerà questo periodo in isolamento domiciliare sino alla negativizzazione.