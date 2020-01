Sono stati condannati a 50 anni e 1 mese di reclusione i 10 imputati nel processo “San Valentino”.

Le indagini partirono dopo l’omicidio di uno dei ladri in via Palermo, a Latina e sgominarono una banda dei furti che agiva in tutta Italia.

Oggi davanti al giudice Mario La Rosa del tribunale di Latina si è svolta l’udienza preliminare.

La condanna più alta è stata quella inflitta a Salvatore Quindici, 7 anni, 2 mesi e 20 giorni. L’uomo fu ferito dall’avvocato Palumbo durante il colpo in via Palermo nel quale restò ucciso Domenico Bardi.

Condannati poi Antonio Bellobuono a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni; Giuseppe Rizzo a 5 anni, 5 mesi e 10 giorni; Maria Rosaria Autore a 5 anni, 7 mesi e 10 giorni; Salvatore Pepe a 6 anni, 3 mesi e 10 giorni; Salvatore Merolla a 4 anni e 10 mesi; Davide Mirra a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni; Pasquale Caiazzo a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni; Adele Iannuzzelli a 4 anni e 2 mesi e Antonio Cigliano a 3 anni, 2 mesi e 20 giorni.