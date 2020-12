“Ancora una volta il sindaco Coletta non perde occasione di mortificare la storia della nostra città. Oggi, infatti, in occasione dell’88esimo anniversario della nascita di Latina, già Littoria, nel discorso di Coletta non abbiamo ascoltato alcun accenno al sacrificio dei pionieri e delle famiglie che negli anni della Bonifica e nelle stagioni immediatamente successive contribuirono alla nascita alla crescita della nostra città”.

Questo l’intervento del consigliere comunale della Lega, Vicenzo Valletta, a seguito del discorso, letto dal vice sindaco Briganti, del primo cittadino.

Latina è la città nata dal sacrificio, dall’impegno e all’abnegazione di chi venne in questa terra per un’impresa che ci ha regalato la nostra casa.

“Questo pur guardando al futuro e al nostro centenario non dobbiamo mai dimenticarlo, così come non dobbiamo mai dimenticare che l’accoglienza in questa terra viene da lontano e che Latina nella sua storia è sempre stata una città accogliente. Cancellare la storia, i valori, il sentire comune dei nostri borghi e della nostra città è il filo conduttore che ha sempre contraddistinto questa amministrazione”.

Un tentativo prolungato che serve solo a dividere la nostra comunità.

“E’ giusto che Coletta abbia ringraziato nel suo discorso quanti in questi mesi sono stati in prima linea nella dura battaglia contro la pandemia, chi ha sofferto per le privazioni del lockdown, chi ha dato prova di generosità aiutando i suoi concittadini. E’ questo il senso vero di appartenenza ad una comunità, ma una comunità si forma e cresce ricordando anche il suo passato e la sua storia. Ecco perché dal momento che il nostro sindaco si è ben guardato dal farlo, voglio cogliere questa occasione per ringraziare i nostri nonni e i nostri padri che hanno costruito questa città. Una città che amiamo e la cui storia vorremmo fosse rispettata in primo luogo da chi in questi anni ha indossato la fascia di primo cittadino”.