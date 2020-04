Un sistema nato per far fronte all’emergenza Coronavirus a latina.

E’ quello che vede in prima linea il Comune, attraverso il Centro operativo comunale, la Protezione civile, la Croce Rossa, la Caritas, ma anche associazioni e cittadini impegnati a sostenere chi è in difficoltà.

Un sistema che fa leva su una rete che si è consolidata in questa fase delicata di emergenza sanitaria e d economica e che sarà potenziata progressivaamente come hanno avuto modo di spiegare oggi il sindaco di Latina, Damiano Coletta, il vice sindaco Paola Briganti e l’assessore Cristina Leggio.

“Un concetto per noi non nuovo – spiega Coletta – considerato che la formazione di una rete di cittadini per i cittadini è sempre stato per noi un obiettivo da raggiungere ed un punto di forza su cui fare leva. In questi giorni abbiamo attivato una serie di misure ora dobbiamo renderle continuative. Dobbiamo guardare ad una seconda fase in cui serviranno iniziative per ridare impulso all’economia che è in ginocchio immettendo nel sistema risorse, liquidità, ma anche modalità di vario tipo per far riprendere tutta economia”.

L’obiettivo è fare del Comune parte responsabile ed operativa insieme e al fianco dei cittadini che rappresentano le “sentinelle” del territorio e il raccordo indispensabile con centri anziani e parrocchie, persone fragili e in difficoltà.

Esistono poi la figura del volontario temporaneo che ha dato la disponibilità a stare sul campo, le associazioni e le imprese solidali.

Non lasciare nessuno indietro è, come sottolineato dall’assessore Leggio, la parola d’ordine.

“La Protezione civile – spiega il vice sindaco – si è mobilitata coniugando le proprie risorse per far fronte a questa nuova emergenza. E’ stato allestito il dormitorio di Corso Matteotti per i casi sospetti, che fortunatamente non è stato necessario attivare, questo proprio grazie alla Protezione civile e Croce rossa. Sono stati trasportati i dispositivi di protezione e organizzato il furgone con gli altoparlanti dell’Associazione nazionale alpini che invita la popolazione a restare a casa. Dopo 20 giorni abbiamo dovuto ripensare le nostre attività. Ora l’emergenza è orientata sulla lunga durata con numerose incognite a cui dobbiamo essere pronti a rispondere”.