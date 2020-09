“L’indagine sul benessere organizzativo non è una priorità per questa amministrazione”.

Questa la conclusione a cui il capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani e del Gruppo Misto, Olivier Tassi, sono arrivati a margine della commissione affari istituzionali convocata su loro richiesta.

“Se andiamo ad analizzare il documento unico di programmazione – spiega la Zuliani -presentati dal 2017 ad oggi, pedissequamente vengono riportate le stesse parole, gli stessi obiettivi ma mai si è realizzato nulla. Addirittura nella relazione sulla prformance del 2019, che doveva riportare “obbiettivo non raggiunto”, l’indagine sul benessere organizzativo è stata trasferita come competenza al servizio welfare. Si capisce che la “patata bollente” è stata buttata in carico all’assessore Ciccarelli”.

“Eppure l’indagine è un obbligo di legge” aggiunge Tassi “con obbligo di pubblicazione dei risultati. Infatti l’Anac ha approvato già nel 2013 il modello per l’indagine sul benessere organizzativo e la valutazione del proprio superiore da parte del dipendente pubblico, il cui esito deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune.”

L’ex assessore Costanzo aveva preparato tutto, ma poi nulla è stato fatto, eppure questa indagine è uno degli strumenti fondamentali per la gestione del personale anche in termini di motivazione.

“Non ci sono ancora dati certi – continuano i consiglieri – e ci si basa su percezioni, sentito dire: c’è chi dice che i dipendenti sono soddisfatti; altri riportano lamentele, malessere e grande insoddisfazione da parte dei dipendenti. Noi facciamo una semplice domanda: per quale motivo ancora non è stata svolta un’indagine con questionario per cui l’Anac fornisce materiali e piattaforme necessarie? Il sospetto è che non si voglia rivelare la verità di un risultato negativo”.

La spiegazione fornita dall’ assessore Briganti all’enorme ritardo accumulato è che il benessere organizzativo è stato inserito come una delle cinque aree di competenza del Comitato unico di gestione.

“Il fatto che il Comitato – concludono Tassi e Zuliani – sia in attesa di un regolamento per “entrare in funzione” non può e non deve essere l’alibi per non entrare nel merito dell’accertamento de benessere-malessere dei propri dipendenti. Per questo chiediamo che sia fatta immediatamente questa indagine per avere finalmente dei dati certi ed oggettivi sui quali basare il lavoro di miglioramento dell’organizzazione del personale”.