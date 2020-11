Strade sporche, degrado, disagi. Manutenzione effettuata a macchia di leopardo con zone, soprattutto quelle fuori dal centro cittadino completamente dimenticate.

Simbolica la situazione in cui versa viale Petrarca. A pochi passi dal centro, una delle strade più frequentate, ha lo spartitraffico e i marciapiedi completamente ricoperti di foglie.

“Si potrebbe – interviene il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – riassumere così l’immagine di una città come Latina che, nel programma di Coletta e Lbc, doveva fare del decoro, della pulizia e dell’efficienza il fiore all’occhiello di un rilancio e di uno sviluppo a vantaggio dei cittadini. Di tutto non c’è nulla se non il rincorrere delle emergenze. Abbiamo diverse volte denunciato la situazione non per una questione di mera estetica ma perché quelle foglie vanno ad intasare tombini, scoli dell’acqua, a sottrarre sicurezza ai cittadini rendendo i marciapiedi scivolosi”.

Il risultato è che dopo la denuncia si interviene per poi tornare nel totale oblio.

“Questo evidenzia – continua Valletta – la assoluta mancanza di programmazione, non solo nella gestione dei servizi di igiene urbana, purtroppo, da parte di Lbc e Coletta che dovrebbero mappare il territorio, comprendere le esigenze, e risolverle attuando servizi capillari e continuativi di cui non vi è traccia. In questi giorni abbiamo appreso della nomina dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale ABC. Ci auguriamo che non si tratti di una semplice imbiancata alle pareti ma di un reale cambio di passo per una azienda che doveva dare riposte rapide ed efficienti in un settore come quello della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città che non sono ancora arrivate”.

Efficienza, infatti, non significa solo guardare al management e alla governance di una società.

“Per noi, significa, come abbiamo tentato di fare in questi anni scontrandoci con il muro di gomma della maggioranza a traino Coletta, entrare nel merito, capire quali siano le esigenze del territorio per rendere quella società, nello specifico ABC, uno strumento valido, concreto, a disposizione delle comunità che – conclude Valletta – siamo chiamati a rappresentare. Il nostro dovere è scegliere oggi per migliorare il futuro con quella lungimiranza e concretezza che a questa maggioranza è del tutto sconosciuta”.