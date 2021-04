Damiano Coletta ha aperto una Il sindacoha aperto una pagina Facebook . “Un ulteriore strumento – ha spiegato – per dialogare con la città, scambiarci opinioni e, perché no, ricevere qualche suggerimento o, se c’è qualcosa che non vi piace, anche qualche critica. Il dialogo e il confronto sono il sale di ogni democrazia, l’importante è utilizzare sempre toni civili, rispettare le persone e usare la buona educazione”.

Un nuovo modo per essere più vicino al cittadino, ma anche per entrare in campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. In questi giorni ha anche preso contatti con Francesco Nicodemo, che si è occupato della comunicazione sia per il Partito democratico che del premier Matteo Renzi. E’ un vecchio conoscente di Coletta, i due si sentono da tempo e c’è sicuramente una stima reciproca.

Intanto il primo cittadino approfitta anche per fare a tutti gli auguri per le festività pasquali:

“Domani è Pasqua e ci tengo particolarmente a fare un augurio sincero a tutti i cittadini e tutte le cittadine. Stiamo attraversando un momento difficile ma quando ne verremo fuori, saremo più forti di prima”.