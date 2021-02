Un cittadino del Camerun residente a Latina trova un portafoglio e lo consegna alla polizia Stradale. L’uomo stava andando in bicicletta a lavorare quando, in una via del centro del capoluogo pontino, ha visto il portafoglio all’interno del quale c’erano una patente di guida, carte di credito, una tessera bancomat e 20 euro in contanti.

Gli agenti della Polstrada in breve tempo sono riusciti a rintracciare il proprietario che è stato subito avvisatoe invitato a recarsi presso gli uffici di Polizia, per la restituzione di quanto smarrito.

Il personale di Polizia intervenuto ha quindi manifestato al cittadino camerunense apprezzamento per il suo gesto di grande civiltà e rispetto delle regole, dimostrato nell’occasione.