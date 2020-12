Latina città universitaria? Beh, in qualche senso oggi è così. Ci sono le facoltà, gli studenti, e ci si laurea a Latina.

Ma l’idea originale, di riconvertire la città e renderla polo universitario per eccellenza, nel corso degli anni è stata tradita. Realtà come Camerino, tanto per fare un esempio a caso, dove l’indotto prodotto dalla presenza degli studenti universitari manda avanti tutta l’economia locale, andavano prese ad esempio. Con l’aggiunta che Latina si trova in posizione geografica unica, a metà strada tra Roma e Napoli. Questa, almeno, era la visione della città, ovvero un nucleo di fondazione totalmente riconvertito a cittadella universitaria, di chi questa rivoluzione l’aveva pensata ed aveva iniziato a lavorare per realizzarla.

Parliamo ovviamente di Vincenzo Zaccheo, che è stato consigliere comunale, regionale, deputato e infine sindaco, sempre con Latina nella mente e nel cuore.

“L’idea di trasformare Latina in una città universitaria – ci dice Zaccheo – nasce verso la fine degli anni ‘80, quando ero consigliere comunale insieme ad Aimone Finestra.

Quando, poi, nel 1993 ebbi la delega dal partito per potermi candidare a sindaco. Tornando dalla riunione a Roma, verso Latina, mi misi a riflettere. Ebbene, durante l’incontro successivo indicai in Finestra l’ideale candidato a sindaco. Dopo quello aveva dato al partito ed a Latina, era giusto che la sua carriera politica si chiudesse con un incarico così di prestigio. E presi questa decisione nonostante Finestra fosse da qualche tempo fuori dal partito.

Il programma di governo, però, era già pronto, ed al centro di esso c’era l’università. Da stabilire nel nucleo storico della città.

Non tutti si trovarono d’accordo. Lo stesso Finestra voleva insediare la sede universitaria in uno stabile su via Epitaffio. Discutemmo, ma grazie all’opera di mediazione di persone eccellenti come Caldarini, Romano Saurini, Maurizio Guercio, Salvatore De Monaco e Nando Cappelletti trovammo un accordo, ed anche Finestra si convinse che l’università doveva essere in centro.

Iniziammo affittando l’immobile vicino alla via Pontina. Poi la facoltà medicina nell’ex Mattatoio per la didattica. Quindi la facoltà di scienze infermieristiche.

Durante il mio primo mandato da sindaco partirono i lavori nell’ex campo profughi. C’erano ancora centinaia di persone ammassate nella struttura. Assieme alla autorità competenti ed ai servizi sociali riuscimmo a risolvere la situazione. Chi era in Italia irregolarmente fu rispedito, grazie al supporto del ministero dell’interno, al proprio paese. Gli altri che avevano diritto furono censiti e accolti sul territorio italiano.

Appena diventato sindaco in poco più di un anno realizzammo il campus economia.

Altra tappa importante fu il 18 dicembre 2002 quando, in forma solenne, al teatro D’Annunzio fu firmato un protocollo d’intesa tra comune e magnifico rettore dell’università La Sapienza per trasformare palazzo M in sede universitaria.

Il 30 giugno ospitammo Gianfranco Fini. C’erano il Rettore i presidi di tutte le facoltà. Parlammo della cittadella universitaria che doveva andare ad occupare i palazzi di Fondazione.

Addirittura, col Prefetto firmammo un protocollo di intesa che avrebbe trasferito la sede della Guardia di Finanza presso l’ex Icos. La cosa fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Insomma, l’iter era partito ma poi, tra i miei successori, nessuno se ne è più occupato”.

Nella visione di Zaccheo, quindi, il polo universitario di Latina avrebbe dovuto essere in pieno centro, a palazzo M: “Non solo – prosegue l’ex sindaco -. Altri edifici di fondazione avrebbero dovuto essere sede universitaria. Edifici come l’intendenza di finanza, o la Banca d’Italia.

A palazzo M, in modo particolare, avrei tanto voluto far aprire una scuola di Pubblica Amministrazione. E’ sempre più difficile, infatti, trovare bravi amministratori. Purtroppo al giorno d’oggi in Italia, la funzione formante dei vari partiti è venuta meno. Per cui bisogna affidarsi alla scuola per educare bravi amministratori della cosa pubblica.

Nella nostra visione, Latina avrebbe dovuto viaggiare su due binari paralleli: quello della cultura, con il centro città trasformato in un polo universitario, e quello turistico.

Per attirare il turismo serve un porto turistico. Nel recente piano approvato dalla regione, è stato previsto di costruire un porto a Foce Verde. Bene, io volevo farlo già dieci anni orsono…”

Una vecchia idea, quindi, ma sempre attuale: “Veda, io ho molta simpatia tanto per Di Giorgi, quanto per Coletta. Ma la città è rimasta ferma a 10 anni fa”.