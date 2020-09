Latina città dei diritti e dei topi. Amara sorpresa ieri per una signora mentre andava a gettare la spazzatura.

La donna, che abita nel quartiere Q4, dopo aver fatto il suo dovere è stata distratta dalla presenza di un roditore appoggiato a ridosso del campetto e dell’area verde che si trova in zona.

Il malcapitato era a dir poco stecchito e la signora non ha indagato sulle cause del decesso ma ha raccontato che non si tratta del primo avvistamento.

Nelle ultime settimane, infatti, parenti del roditore si aggiravano per le strade e piccoli topi sono stati avvistati anche nei giardini delle villette che si affacciano nel quartiere.

A facilitare la diffusione del simpatico animaletto è senza dubbio l’incuria in cui alcune aree verdi spesso versano ma anche l’inciviltà di alcuni cittadini che abbandonano tra le vie meno esposte al traffico divani, rifiuti di ogni genere e dimensione, che rappresentano una tentazione unica per i Ratatouille pontini.

“Capita spesso – spiega la signora che ci ha contattati e fornito la foto – di vedere topi che si aggirano in zona soprattutto nei mesi più caldi attirati spesso dalla spazzatura e dallo stato di degrado di alcuni cassonetti. Ma non voglio addossare ogni colpa all’amministrazione comunale. E’ giusto dire che ci sono tante persone non residenti che lasciano rifiuti di ogni tipo a ridosso dei cassonetti e nel parco che comunque è abbastanza pulito ed è oggetto di manutenzione e che ci sono cittadini che portano a spasso i cani e non provvedono a rimuovere i loro bisogni mostrando totale disinteresse per chi, anche bambini, fa una passeggiata in questa zona. E’ nel degrado che i topi crescono e proliferano ed evitare il degrado è responsabilità collettiva”.