Monitoraggio costante del territorio e lotta alla criminalità.

Latina, cinque avvisi emessi dal questore per altrettante persone considerate socialmente pericoloseLa questura di Latina, in questo contesto, ha proceduto all’emissione di cinque avvisi orali.

I provvedimenti, che rappresentano una misura di di prevenzione disciplinata dal codice antimafia, è stata adottata dal questore di Latina nei confronti di altrettante persone considerate socialmente pericolose.

Si tratta di un 26enne di Latina, arrestato e tuttora in carcere per aver aggredito un agente della Volante dopo che erano stati fermati dalla polizia due giovani collegati al clan Di Silvio.

Il poliziotto riportò lesioni giudicate guaribili in quindici giorni.

Altro avviso nei confronti di un 19enne indagato ed attualmente in carcere per detenzione d’arma da fuoco, ricettazione e spari in luogo pubblico.

Gli altri avvisi sono stati disposti nei confronti di un 39enne di Latina in carcere perchè ritenuto l’autore di una rapina ai danni del tabaccaio di via Cisterna a Latina, un 51enne assicuratore di Fondi, ai domiciliari per detenzione ai fini spaccio di droga e una 23enne di Latina, attualmente domiciliata a Cisterna e ai domiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti, pregiudicata per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale.

Disposto, inoltre, il divieto di ritorno a Latina per anni tre nei confronti di un uomo di 48 anni, pluripregiudicato napoletano arrestato dai carabinieri di Latina, insieme ad un complice, quale autore di truffe nei confronti di anziani.