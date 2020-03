Il Comune di latina, a seguito delle verifiche effettuate dal Nucleo antisofisticazione di Latina, ha chiuso l’Hotel de la Ville.

Lo storico albergo, collocato in pieno centro, di fronte all’ospedale Santa Maria Goretti non è a norma.

Il carabinieri del Nas, guidati dal comandante Egidio Felice, hanno riscontrato che l’albergo non sarebbe in possesso di titolo autorizzativo per l’attività espletata, né del previsto certificato antincendio e la Scia per lavori che risulterebbero ancora in corso non più valida.

Tra i rilievi effettuati ci sono il rivestimento del pavimento di cui non risultano certificate le caratteristiche di reazione al fuoco, la scala centrale dell’edificio B non è di tipo protetto, risulta mancante una porta REI al terzo piano e alcune porte al piano terra, il locale macchina ascensore non presenta i requisiti di resistenza al fuoco e non è fornito dell’aerazione prevista dalle norme di riferimento.

Inoltre, il locale gruppo di pompaggio non è rispondente alle normative vigenti e non è dotato di accesso diretto dall’esterno, nell’albergo è presente un impianto di condizionamento che pone in comunicazione diversi compartimenti senza installazione di opportune serrande tagliafuoco.

Il servizio attività produttive del Comune di Latina, su richiesta del Nas, ha quindi emesso l’ordinanza di chiusura.

Il proprietario dell’hotel potrà presentare ricorso.