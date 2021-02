Il 16 luglio del 2020 Candido Santucci era stato arrestato subito dopo aver ceduto 33 grammi di eroina ad una donna per 1450 euro. Oggi per quell’episodio Santucci, già noto per reati legati alla droga, è stato condannato a 5 anni di reclusione.

Il rito abbreviato si è svolto questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina Pierpaolo Bortone. Il pubblico ministero aveva chiesto per l’imputato, legato al clan Di Silvio, 6 anni e 8 mesi di reclusione. Gli avvocati Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone hanno spiegato le circostanze e ottenuto una pena meno severa, dopo aver scelto il rito abbreviato che vede la riduzione di un terzo di una eventuale condanna.

L’arresto di Santucci era avvenuto alla stazione di Latina, dove gli agenti della squadra Mobile della questura di Latina avevano atteso che avvenisse lo scambio e poi aveva fermato i due. L’imputato aveva anche un coltello a serramanico con lama di circa 10 cm e altri 1.090 euro contanti.