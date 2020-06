Degrado e abbandono. Aree verdi nell’incuria, decoro al bando e, con l’arrivo della stagione estiva, il pericolo legato al proliferare di insetti tra erba alta e spazzatura.

La denuncia, l’ultima in ordine di tempo, arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Latina, Andrea Marchiella che ha raccolto le segnalazioni di alcuni residenti della zona compresa tra via Parini e via Tommaseo, a ridosso di via Isonzo.

“Ho potuto constatare – spiega – lo stato di allarmante degrado di piazza Aldo Manuzio e di un terreno incolto nelle vicinanze dell’Istituto Einaudi. Di recente quell’area è stata oggetto di un intervento di restyling culminato con il restauro di una statua dedicata al ricordo delle Vittime Civili di Guerra. Quel monumento è ora circondato da erbacce e rifiuti, senza parlare della fontana non più funzionante e piena di immondizia. Si è dunque trasformato in una discarica a cielo aperto un potenziale luogo di aggregazione per i cittadini, per giunta dalle dimensioni idonee a garantire il rispetto del distanziamento sociale”.

Se una parte della responsabilità è da attribuirsi ai cittadini che, spesso, continuano a non prendersi cura di spazi che rappresentano un patrimonio collettivo.

E’ anche vero che la mancanza di controlli e manutenzione non fa che peggiorare la situazione sotto il profilo del decoro.

“Dispiace – conclude Marchiella – che abbia fatto una fine del genere un angolo della città per il quale sono stati spesi dei soldi pubblici. Piazza Aldo Manuzio non è che un esempio delle mancanze di questa amministrazione, basta compiere un giro della città per ammirare tanti altri spazi pubblici completamente dimenticati”.