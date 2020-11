“In merito alla vicenda dei messaggi riportati dalla chat privata utilizzata per coordinare gli sforzi dei nostri operatori per fronteggiare l’attuale situazione di crisi, riguardanti alcune battute sulla visita ispettiva che sarebbe avvenuta nella giornata successiva da parte dell’On. Simeone e dell’On. Tripodi, ritengo necessario formulare pubblicamente le mie profonde scuse per essere andato oltre il ragionevole”.

Si apre così la nota del direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, in merito a quanto accaduto a seguito dei messaggi rivolti al presidente della commissione regionale sanità e capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Simeone, in cui gli augurava di essere contagiato dal Covid.

Le scuse sono arrivate quasi in concomitanza con quanto affermato dall’assessore regionale alla sanità, D’Amato, che aveva annunciato di aver chiesto a Casati di formulare scuse ufficiali per “parole inopportune”.

“Purtroppo ciò è avvenuto in un momento di particolare stress lavorativo che vede questa azienda – conclude Casati – sistematicamente impegnata sul fronte del contrasto alla pandemia da Covid che dura oramai, in modo ininterrotto, da 9 mesi. In questa situazione la chat è spesso utilizzata, oltre che per le attività di coordinamento, come luogo di sfogo dove si creano momenti di carattere “goliardico” che in nessun modo devono essere confusi con il desiderio reale di augurare qualcosa di negativo ad altre persone, e questa non è mai stata certamente la mia intenzione”.