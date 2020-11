“Ho chiamato stamani il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati rappresentandogli lo sconcerto e l’assoluta inopportunità dei messaggi inviati in relazione alla visita del presidente della commissione sanità, Giuseppe Simeone. Neanche una fase di forte stress, come quella attuale, può giustificare questo atteggiamento. Ho chiesto al direttore di formulare le proprie scuse. In questa emergenza abbiamo bisogno della massima coesione tra tutte le componenti istituzionali”.

Questo il commento dell’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, a seguito della notizia dei messaggi scambiati su una chat tra il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati ed alcuni medici.

Il tutto poche ore prima della visita istituzionale effettuata dal presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone, il capogruppo della Lega, Angelo Tripodi ed alcuni consiglieri comunali e parlamentari europei di Forza Italia e del Carroccio.

Parole forti quelle utilizzate da Casati che non trovano alcuna giustificazione e certo non possono risolversi in semplici scuse che non colmerebbero in alcun modo probabilmente la mancanza di senno istituzionale che dovrebbe appartenere, senza scendere in giudizi di valore, a chi ricopre ruoli di primo piano soprattutto in momento tanto complesso come quello segnato dalla pandemia in atto.

Simeone e Tripodi, infatti, avevano deciso di effettuare una visita al Goretti proprio per capire quale fosse lo stato dell’arte sull’organizzazione del principale ospedale della provincia di Latina considerate le costanti notizie relative ai disagi che i malati vivono in attesa di avere un posto letto.