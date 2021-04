Il presidente della Provincia, Carlo Medici, si è attivato per salvare la Casa del Combattente. Ieri ha scritto all’Agenzia regionale del Demanio per chiedere di valutare l’ipotesi di sospendere tutti i provvedimenti amministrativi avviati per l’acquisizione della struttura di piazza San Marco e valutare il suo trasferimento all’amministrazione comunale del capoluogo pontino. Anche il sindaco si è espresso affinché venga concesso un almeno un tempo di 6 mesi prima di lasciare l’edificio. La Lega di Latina per prima aveva sollevato la questione.

“Mi preme sottolineare – ha detto Medici – come i procedimenti amministrativi avviati abbiano provocato una sentita e partecipata reazione da parte di ampi settori della città di Latina. L’immobile è stato edificato sin dall’origine come sede delle Associazioni combattentistiche e d’arma cittadine le cui attività sono state espletate costantemente negli anni dando vita ad un qualificato polo di aggregazione socio-culturale e svolgendo una meritoria attività di custodia e promozione di valori identitari dell’intera comunità.

In tale contesto – ha proseguito il presidente della Provincia– anche al fine di preservarne la tutela architettonica quale edificio di fondazione nell’ottica dell’impegno profuso da questa amministrazione provinciale di tutela dei caratteri identitari del territorio si chiede di voler valutare la sospensione dei provvedimenti posti in essere e considerare l’opportunità di procedere anche per tale edificio al trasferimento in proprietà esclusiva al Comune di Latina essendo tale immobile di fondazione patrimonio della città nell’ottica di salvaguardarne la destinazione e l’uso originario attraverso la permanenza delle associazioni combattentistiche e d’arma”.

“Con questa iniziativa – ha concluso – intendiamo fare in modo che un pezzo importante del patrimonio storico del capoluogo pontino venga preservato e resti un bene dell’intera comunità e di coloro che se ne sono sempre occupati, le associazioni”.

“Ringrazio il presidente Medici – ha voluto sottolineare Enrico Tiero – per avere condiviso questa importante iniziativa tesa a scongiurare il rischio che si crei uno strappo insanabile con la storia della nostra comunità cittadina”.