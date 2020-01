“Fanno sorridere, per la loro assonanza, le dichiarazioni rilasciate da due esponenti dell’opposizione, sulla questione risolta carta e cartone sollevata dal Consorzio Comieco vista la loro situazione di saturazione degli impianti regionali di conferimento di questi due elementi importanti di qualsiasi sistema di differenziazione dei rifiuti”.

Questa la risposta del capogruppo di Latina bene comune, Dario Bellini, ai commenti del portavoce di Fratelli d’Italia, Gianluca Di Cocco e del capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani.

“I due esponenti di partito attribuiscono una crisi almeno regionale di sistema evidentemente fragile nella fase dell’impiantistica legata almeno ma non solo a carta e cartone, all’azienda speciale Abc, senza ricordare, il Di Cocco ad esempio, che per decenni loro, al governo della città, hanno preferito anziché realizzare impianti di riciclaggio all’interno del Comune, riempire una buca, avvelenando – spiega Bellini – un territorio intero (Borgo Montello), guadagnandoci sopra”.

Discarica che grazie l’amministrazione Coletta ha bloccato mettendo i responsabili davanti alle loro responsabilità e quindi a mantenere l’impegno di terminare la bonifica.

“Dimenticano i due esponenti di partito, i cui intenti strumentalmente polemici riescono incredibilmente, in questo territorio, a convergere perché – spiega Bellini – sulla maggioranza che amministra questa città può esser detto e scritto qualsiasi cosa tanto la memoria è corta ed i media difficilmente riportano agli oppositori ‘istituzionali’ contraddizioni in termini grandi come una casa come in questo caso, dimenticano scrivevo, di estendere l’assenza di un’impiantistica pubblica ai Comuni di Cisterna e Pontinia. Perché dimenticano di esercitare una critica così estesa?! Eppure le stesse criticità avute ieri nel nostro Comune sono le stesse vissute da tanti altri Comuni della Regione, compresi Cisterna e Pontinia”.

Un sistema di impiantistica pubblica prescinde, infatti, dalla tipologia di azienda o società che nei vari territori gestisce la raccolta dei rifiuti.

“Mi trovo altresì d’accordo con l’idea di sviluppo di un sistema alternativo a quello oligopolistico privato ormai imperante nella differenziazione dei rifiuti, magari proprio pubblico, perché l’attuale sistema, così come organizzato rappresenta l’anello debole della catena. Lo dimostrano i numerosissimi incendi di impianti di gestione e stoccaggio del differenziato. Lo dimostrano i cumuli di plastica e rifiuti che ogni anno ci ritroviamo sulle nostre spiagge, segno evidente di un sistema non chiuso, malato. Ovvio che la mole del differenziato continuerà ad aumentare ed è obbligo per il sistema Paese e per le nuove generazioni, trovare soluzioni utili in tempi stretti che non possono essere pensate, pena il loro fallimento, in ottica localistica”.

Quindi?

“Su questi temi, vista le complessità e le vastità delle questioni che si toccano, bisognerebbe svestire i panni faciloni del politico locale che per un po’ di momentaneo consenso, è pronto ad additare il facilmente additabile, ed invece mettersi, ognuno per il suo, ognuno con le forze che rappresenta e con senso di responsabilità, intorno ad un tavolo a ragionare quale impianto è importante realizzare: dell’umido? Carta? Plastica e Vetro? E poi, dove?”.

Secondo Bellini l’opposizione se non supportata da idee e progettualità chiare nonchè dalla volontà di aprire un dialogo costruttivo mirato a costruire e non a distruggere.

“Ovvio che per ragionare su questo tipo di impianti diviene fondamentale riuscire a muovere una ‘massa critica’ che permetta di rendere gli investimenti sostenibili e non a caso di questi argomenti sì è compiuto qualche passo in avanti (ma bel lungi dalla soluzione) in ambito provinciale, la Provincia di Latina è l’Ato ideale (anche qui amministrata da PD oltre FI e FdI). Insomma, se vogliamo esser seri su questi temi, basta lezioncine – conclude – utili solo a solleticare la pancia del proprio elettorato. Ci sì metta seriamente pancia a terra a trovare soluzioni utili per tutti!”.