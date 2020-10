Modificata la circolazione stradale nella zona del cimitero di Latina per le festività di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti e per assicurare il completo e rigoroso rispetto di tutte le misure finalizzate al contenimento del Covid-19.

Dalle 8 di oggi, 30 ottobre, alle 17,30 del 2 novembre, è stato istituito il senso unico, per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze: viale della Rimembranza, tratto e percorrenza uscita strada privata-Viale Kennedy; viale della Rimembranza, tratto e percorrenza uscita strada parallela-cimitero; strada provvisoria su area privata, percorrenza cimitero – viale Kennedy; strada parallela a viale della Rimembranza, percorrenza viale Kennedy-cimitero.

E ancora il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, nelle vie e piazze riportate di seguito: viale della Rimembranza, ambo i lati; Strada provvisoria su area privata, ambo i lati; strada parallela a viale della Rimembranza, ambo i lati; su parte del piazzale antistante il vecchio cimitero, escluso gli autorizzati, i mezzi di soccorso, le forze di pubblica sicurezza, i veicoli dei portatori di handicap, i veicoli del Comando di P.M., esercenti ambulanti autorizzati e veicoli addetti al carico/scarico merci.

Previsto il doppio senso di circolazione, per tutti i veicoli, su via Helsinky e la chiusura dello spartitraffico, per tutti i veicoli, su viale Kennedy in corrispondenza dell’incrocio con viale della Rimembranza.