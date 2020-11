Quando si parla di calciomercato, si fa riferimento a una quelle di situazioni che riescono a suscitare interesse praticamente in ogni momento dell’anno. Una considerazione che è valida sia per chi milita in Serie D come il Latina, ma anche per tutte quelle squadre che si giocano lo scudetto nella massima serie.

Ogni estate, i colpi di mercato delle “big” catalizzano sempre anche l’attenzione della stampa, anche se poi le indiscrezioni e i rumors di mercato perdurano tutto l’anno. Nell’ultima sessione di calciomercato estiva, come si può notare su un interessante approfondimento pubblicato su L’insider, che potrà tornare molto utile anche a tutti gli appassionati di statistiche e agli amanti delle scommesse calcio, visto che viene realizzata una vera e propria panoramica dei club che hanno speso di più. Un calciomercato strano rispetto a quello a cui siamo abituati, che si è concluso insolitamente il 5 ottobre e in cui abbiamo assistito, in effetti, a un gran numero di movimenti e mosse decisamente curiose.

Occhio aperti sul mercato anche a gennaio

L’ultimo acquisto in ordine di tempo che è stato portato a termine da parte del Latina calcio risponde al nome di Luca Ricci. Un centrocampista classe 1999 che da pochi giorni ha scelto di indossare i colori nerazzurri e di rinforzare in mezzo al campo la compagine laziale.

Soddisfatto anche lo stesso direttore sportivo, Marcello Di Giuseppe, del Latina, che ha voluto sfruttare il mercato per portare in dote un altro giocatore utile nello scacchiere del centrocampo. Una mossa che si è resa necessaria dopo il ko per infortunio di Sergio Agatino Garufi: il legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro di quest’ultimo, infatti, è completamente saltato e si è dovuti intervenire con un’operazione chirurgica.

Da questo brutto fattaccio, la necessità per il Latina di intervenire sul mercato, aggiungendo un po’ di verve a centrocampo, impoverito dall’assenza nei prossimi mesi di Garufi. In tal senso, Luca Ricci ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un ottimo colpo di mercato, dato che, nonostante sia molto giovane, classe 1999, può vantare un buon livello di esperienza tra i professionisti, avendo giocato ben 47 partite con il Gubbio Calcio in Serie C.

Ecco la piattaforma streaming su Facebook

Calciomercato non calciomercato, il Latina ha intenzione di rinforzarsi ed evolversi anche dal punto di vista della comunicazione e il nuovo progetto che è stato svelato da poco è davvero molto interessante. Il Latina, infatti, ha deciso di trasmettere in diretta il prossimo calcio che verrà disputato entro le mura domestiche contro il Savoia.

Una mossa che dimostra come la società laziale sia ben attenta anche alla tematica social e a quanto sia importante provare a comunicare anche attraverso questi canali. Per questo motivo, è arrivata la decisione di provare a sfruttare a fondo tutte le potenzialità e gli strumenti che vengono messi a disposizione da parte del ben noto social network Facebook.

Sulla pagina ufficiale su Facebook del Latina Calcio, quindi, ci sarà la diretta in streaming, con la partita che si potrà acquistare a un prezzo simbolico di 5,99 dollari, ovvero poco più di 5 euro. Una diretta che verrà garantita grazie alla regia di Marco Marcelli, con il commento tecnico che vedrà impegnati Domenico Ippoliti e Davide Mancini, due volti molto noti sia dello scenario radiofonico che televisivo in quel di Latina. Come detto, quindi, i tifosi della compagine nerazzurra potrà acquistare il match direttamente sulla pagina ufficiale del Latina.