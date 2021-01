Calciatori positivi al coronavirus nella squadra Monterosi che avrebbe dovuto disputare la 14esima giornata di Serie D con il Latina Calcio il prossimo 31 gennaio.

Per questo motivo il Dipartimento interregionale ha comunicato che, dopo la richiesta presentata dalla società Monterosi, la gara è stata rinviata a data da destinarsi. I giocatori contagiati sono infatti più di 3 e per evitare problemi ed ulteriori contagi, tenuto conto dei provvedimenti e delle indicazioni delle Asl, la partita non potrà giocarsi.

Intanto ieri Il Latina Calcio ha perso contro il Vis Artena, 2-1. Per il Latina ha segnato Teraschi al settimo minuto del primo tempo.

Vis Artena 2 – 1 Latina Calcio 1932

VIS ARTENA (3-5-2): Manni, Pompei, Iozzi 30’ st Macrì), Paolacci, Sabatini, Falasca, Alonzi, Rossi (33’ st Taviani), Contucci, Cericola, Carbone. A disposizione: Isidori, Cataldi, Conti, Varano, Cucciari, Cesarini, Fleury. All. Perrotti

LATINA (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri, Teraschi, Corsetti (27’ st Calabrese), Barberini (24’ st Bardini), Alessandro (16’ st Di Renzo), Orlando, Allegra (47’ st Atiagli), Giorgini, Sarritzu (34’ pt Di Emma). A disposizione: Gallo, Ricci, Calagna, Pastore. All. Scudieri

MARCATORI: 3’ pt Alonzi (VA), 7’ pt Teraschi (L), 20’ st Rossi (VA)

ARBITRO: Tesi di Lucca

Assistenti: Romano di Nola e Russo di Torre Annunziata

Ammoniti: 36’ pt Falasca, 42’ pt Barberini, 45’ pt Contucci, 12’ st Allegra, 26 st Corsetti

Espulsi: 28’ pt Orlando (doppia ammonizione), 38’ st Teraschi e 44’ st Di Renzo. De Angelis (medico della Vis Artena) e De Chiara (massaggiatore del Latina).