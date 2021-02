Il Latina Calcio 1932 recupererà la gara contro l’Arzachena in casa il prossimo mercoledì 17 febbraio.

La Lnd ha diramato oggi il comunicato ufficiale con le gare di recupero ed ha previsto per i nerazzurri il recupero della nona giornata di campionato non disputata il 23 dicembre per il prossimo mercoledì alle 14.30 allo stadio Francioni.

Con la gara programmata insieme al Latina Calcio 1932 verranno recuperate anche le gare Carbonia Calcio Vs Insieme Formia (11esima giornata) e Monterosi Vs Afragolese (13esima giornata).