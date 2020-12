“In questo momento particolarmente delicato e difficile sul piano economico e sociale, i diritti dei cittadini non possono essere considerati un optional e posticipati a data da destinarsi”.

Non usa mezze misure il responsabile terzo settore di Forza Italia Giovani, Ferdinando Tripodi, da sempre impegnato in prima linea nell’associazione e nel sociale.

“È incomprensibile – prosegue Tripodi – e inaccettabile il ritardo del Comune di Latina riguardo i buoni spesa che dovrebbero essere consegnati alle famiglie. Già l’iter di per sé non è cosa semplice, se ci si mette anche la lentezza dei servizi sociali diventa tutto doppiamente più difficile”.

Sono centinaia i nuclei familiari e le persone sole rimaste senza lavoro, senza reddito e senza aiuti che in queste ore si rivolgono anche a diverse associazioni sul territorio per chiedere delucidazioni in merito, soprattutto perché da parte dei servizi sociali competenti non ricevono risposte concrete.

“Non è certo il momento dei tentennamenti. I servizi sociali, e l’assessore momentaneamente in carica Patrizia Ciccarelli, devono assumersi la responsabilità del ruolo che ricoprono e soprattutto cercare di velocizzare per quanto possibile tutti quei provvedimenti a favore dei Cittadini e delle famiglie più deboli. Credo che non ci si renda conto della gravità della situazione. Ci chiamano – conclude Tripodi – persone che non sanno come dare da mangiare ai propri figli. Chiedo, dunque, pubblicamente all’assessore dei servizi sociali di fare chiarezza sulle ragioni di questo assurdo ritardo nel nostro Comune, perché la situazione è drammatica e non può essere rimandata a data da destinarsi”.