Non sarebbero particolarmente gravi le condizione di un bracciante agricolo coinvolto in un incidente nei campi questa mattina.

L’uomo, di 32 anni, era al lavoro in un vigneto in strada Litoranea e sarebbe caduto da un’altezza di almeno 4 metri.

L’intervento dei sanitari del 118 ha permesso di stabilizzare le sue condizioni prima del trasporto, in elicottero, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti del caso.

Difficile capire, al momento, quanto sia successo. Sul posto sono al lavoro la squadra volante della polizia e gli ispettori del Dipartimento prevenzione dell’Asl.

Sul luogo in questione non ci sarebbero strutture sufficientemente alte da permettere un incidente del genere. L’ipotesi è che il fatto sia accaduto altrove e che, in un secondo momento, ci si sia spostati sul posto del ritrovamento.