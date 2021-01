Gli agenti della Squadra Volante della questura di Latina sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri per una segnalazione di lite in famiglia in una abitazione del capoluogo.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno bloccato un giovane tossicodipendente, O.S. nato nel 1994, che aveva aggredito la madre, afferrandola violentemente per i polsi nel tentativo di estorcerle soldi per acquistare droga.

I due genitori del 27enne, già nei giorni scorsi avevano presentato una denuncia per i comportamenti violenti del figlio che era riuscito fino a quel momento a farsi consegnare oltre 2000,00 euro, con minacce e violenze.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Attualmente è detenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere trasferito in carcere per l’udienza di convalida.