Una situazione che deve essere domata prima che sia troppo tardi. Una situazione già oltre i limiti consentiti per evitare che all’emergenza si sommi una nuova emergenza.

Un boom di contagi che evidenzia come non solo sia stata drammaticamente abbassata la guardia ma che, soprattutto, l’obbligo della mascherina potrebbe non essere più sufficiente da solo per evitare che il coronavirus continui a correre così velocemente.

Il tutto esponendo soprattutto le fasce più deboli della popolazione, in particolare anziani e chi è già affetto da patologie complesse, di esporsi ad un contagio potenzialmente fatale.

E’ vero che si sono fatti dei passi avanti nelle cure ma è altrettanto vero che il sistema sanitario rischia con questi numeri, oggi si sfiorano gli 80 nuovi positivi, di implodere.

Per questa ragione in settimana, indiscrezioni dicono già tra domani e martedì, dovrebbe svolgersi un nuovo vertice in prefettura, alla presenza oltre che del prefetto e della Asl, dei sindaci dei territori maggiormente attenzionati, in testa restano oltre a Latina, anche Aprilia e Cisterna, ma anche del resto della provincia, per capire come agire con rapidità ed efficienza.

In campo si potrebbe decidere di mettere anche i cosiddetti lockdown chirurgici, cioè delle piccole chiusure mirate in modo da interrompere o, comunque, rallentare la circolazione del virus che sembra essere diventata inarrestabile.

L’ultimo vertice si era svolto il primo ottobre e in quel caso si era annunciato il pugno duro contro chi non rispetta le misure di prevenzione e tolleranza zero verso feste sia in locali privati che in luoghi pubblici.

Ma forse serve molto di più per evitare il peggio.