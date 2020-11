Il comune di Latina, in questi giorni, sta facendo recapitare ai cittadini gli avvisi per il pagamento della Tari 2020.

Una precisazione, però, è stata fatta in merito alla questione riguardante il così detto bonus. I soggetti intestatari di utenza Tari, in regola con i pagamenti pregressi, che ritengano di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: condizione di disagio economico, in quanto in possesso alla data della richiesta delle condizioni per l’ammissione del bonus energia elettrica; ISEE non superiore a € 8.265,00; ISEE € 20.000, con almeno 4 figli a carico; Beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza; Titolari di carta acquisti o Titolari di bonus energia o gas o idrico, possono sospendere il pagamento della Tari sino alla conclusione del procedimento di riconoscimento del Bonus TARI 2020.

Può essere richiesta un’unica agevolazione per nucleo familiare.