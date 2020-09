Una buona notizia per le famiglie, soprattutto quelle più fragili, di Latina.

Riguarda il Bonus Affitti previsto per l’emergenza Covid. Solo qualche giorno fa a chiedere una proroga ed una riapertura dei termini, dopo quella concessa a ridosso di ferragosto dall’amministrazione Coletta, erano stati i consiglieri comunali di Lega e Forza Italia, Massimiliano Carnevale e Giovanna Miele.

“Il Comune di Latina ha accolto il nostro appello e ha disposto una proroga di 10 giorni per le domande del contributo affitti per l’emergenza Covid. Abbiamo appreso che nelle scorse ore, a firma della dirigente Eleonora Daga, è stata data alle famiglie una proroga di 10 gironi, dal 3 al 13 settembre 2020 per integrare le domande presentate nei mesi scorsi e risultate incomplete in alcune parti”.

Il nodo stava nel fatto che all’avviso originario molte famiglie avevano presentato domande incomplete, magari per assenza di una crocetta su una richiesta oppure per mancanza di documentazione.

“Non possiamo che essere soddisfatti dell’accoglimento della nostra proposta. Questa è la dimostrazione di quanto importante sia il ruolo della politica nelle scelte quotidiane di una amministrazione. La vicenda del bonus affitti non poteva essere penalizzata dalla rigidità dei termini burocratici. Stiamo infatti parlando di contributi importanti e fondamentali per le famiglie interessate, che rappresentammo una fascia sociale particolarmente colpita dal lockdown e dall’emergenza sanitaria. La politica ha il dovere di adattarsi alle rinnovate esigenze che si presentano davanti all’attività amministrativa”.