Blitz dei consiglieri comunali della Lega a Latina Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta, insieme al coordinatore comunale, Armando Valiani, nel sito di deposito dell’Azienda speciale ABC.

La situazione che si sono trovati di fronte è quella di “una vera e propria bomba ecologica” nel cuore della città capoluogo.

“Quello che ci siamo trovati davanti domenica 5 luglio, è una vera e propria discarica dove centinaia di metri cubi di rifiuti indifferenziati sono stati stoccati a terra all’interno del deposito di ABC, in attesa di futuro smaltimento. Una vera e propria bomba ecologica con percolamenti ed emissioni odorigene insopportabili. Diciamo al sindaco che l’incapacità di un’amministrazione non può essere pagata dai dipendenti di ABC e dai cittadini. Soluzioni avventate come quella posta in essere, anche se temporanee, non possono non seguire il principio di precauzione volto a salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini”.

In questi giorni l’emergenza si era acuita a causa della chiusura temporanea dell’impianto di Rida Ambiente che aveva impedito il regolare svolgimento delle operazioni di raccolta e smaltimento rifiuti.

“Siamo pienamente consapevoli dei disagi causati da tale chiusura. Sappiamo che le emissioni nauseabonde che percepiamo camminando per strada siano aggravate dalle elevate temperature quotidiane. Quello che non è comprensibile è la mancata programmazione di un ciclo virtuoso di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del comune e di ABC che, come evidenzia l’attuale situazione di crisi, si ripercuote sulla salute dei lavoratori e sui cittadini”.

La situazione rilevata è solo la punta di un iceberg che i consiglieri comunali della Lega a Latina e tutto il partito non intendono lasciare indisturbato.