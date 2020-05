Da alcuni giorni i residenti di alcuni quartieri di Latina, a ridosso di via Polonia e via Paisiello, avevano segnalato in questi giorni, inviando le relative immagini, la presenza di blatte sui marciapiedi e vicino alle abitazioni.

Il Comune di Latina si è immediatamente attivato segnalando la situazione alla ditta Sogea che si è recata in loco per effettuare le verifiche del caso a seguito dell’articolo comparso ieri su questo quotidiano.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Nel corso dell’intervento sono stati aperti oltre 20 chiusini e pur non riscontrando presenza di blatte, ha utilizzato il prodotto disinfestante.

“Ad ogni buon fine, qualunque disagio o segnalazione può essere effettuata utilizzando la App InForma Latina – spiega Dario Bellini, presidente della commissione ambiente e capogruppo di Lbc – oppure la mail del servizio ambiente (servizio.ambiente@comune. latina.it) per garantire un servizio efficiente e rapido ai cittadini”.