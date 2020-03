Prosegue sull’onda del botta e risposta la discussione politica sul bilancio di previsione del Comune di Latina.

L’opposizione aveva chiesto di sospendere ogni atto formulando la richiesta anche al prefetto di Latina.

Lbc aveva detto a chiare note che il bilancio va approvato perché contiene misure non derogabili a sostegno dei cittadini e in termini di erogazione dei servizi.

“Le ricerche di Dario Bellini su internet devono essere state troppo veloci. Il capogruppo di Lbc adduce quale “giustificazione”, per quella che a tutti gli effetti rappresenta un’accelerazione legata solo a motivi strettamente elettorali, gli esempi dell’approvazione dei bilanci da parte dl Comune di Genova e Milano. Ha dimenticato – interviene il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – di verificare le date, cosa che noi abbiamo fatto, e di constatare che Milano ha approvato il documento di previsione il 6 marzo e Genova il 26 febbraio prima delle misure restrittive imposte dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri e prima della proroga della data di approvazione a fine aprile.

Il riferimento corre ad un post di recente pubblicato sul suo profilo social proprio dal capogruppo di Lbc.

“E’ vergognoso che si faccia propaganda su queste cose, che si utilizzi la buona fede dei cittadini per forzare le cose. “Gli stessi partiti” a cui fa riferimento a differenza della maggioranza che guida, per fortuna pro tempore, il Comune di Latina, sta dimostrando grandissimo senso di responsabilità”.

Proprio la responsabilità è il filo conduttore della politica e non solo ai tempi dell’emergenza Coronavirus.

“Ogni polemica è stata messa da parte ed ogni nostra azione è mirata a dare ai cittadini tutto il supporto politico amministrativo, morale di cui necessita. Proprio in questo contesto si inserisce l’analisi e l’approvazione del bilancio di previsione. Un atto fondamentale in cui alla programmazione deve seguire la copertura economica di tutti quegli interventi che si ritengono fondamentali per i cittadini. Quale componente della commissione bilancio credo sia indispensabile tarare ogni misura in base al quadro economico che l’emergenza sanitaria sta creando aprendo uno scenario ad oggi, sotto il profilo occupazionale, della sopravvivenza stessa delle famiglie, dei servizi, non quantificabile. Questa accelerazione apre ad uno scenario, amministrativamente e politicamente inaccettabile, che passa, e il tempo ne sarà testimone, per una serie di varianti al bilancio che Coletta e i suoi utilizzeranno solo a sostegno della campagna elettorale”.

Valletta guarda al futuro e, soprattutto, all’esigenza di non rendere un atto che rappresenta la spina dorsale di un Ente a qualsiasi livello un mero adempimento.

“Lbc ci parla, e faccio solo un esempio, dell’esigenza di approvare il bilancio di previsione perché altrimenti si arriverebbe ad una paralisi dei servizi sociali. Bellini e l’assessore Ciccarelli hanno la memoria corta. Solo qualche settimana fa avevano detto che si sarebbe proceduto con una proroga a dicembre 2020 e che non c’era alcuna esigenza di corse in avanti. Mentivano allora o lo fanno oggi? Dubbio lecito e legittimo a fronte di un’emergenza che richiede nervi saldi e massima coerenza a cui l’attuale maggioranza risponde, come sempre purtroppo, con confusione ed approssimazione“.

Insomma, si vuole andare comunque avanti? Allora si dia l’opportunità ai consiglieri comunali di svolgere a pieno il loro ruolo.

“Vogliono approvare il bilancio a tutti i costi? Ci mettano nelle condizioni di lavorare. Convochino – conclude Valletta – una commissione bilancio al giorno magari in video conferenza, ci forniscano tutti gli atti necessari per svolgere a pieno il nostro lavoro a tutela dei cittadini e della comunità che abbiamo l’onore di rappresentare. La polemica la mettiamo da parte ma non abdicheremo mai alla responsabilità di svolgere il nostro ruolo di opposizione fino all’ultimo atto”.