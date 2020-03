La biblioteca di Latina resta ancora chiusa.

Gli studenti non possono usufruire di un servizio fondamentale proprio nella città in cui da qualche settimana il sindaco Coletta e la sua maggioranza continuano a parlare di città universitaria.

“A mio parere dichiarando determinate cose l’amministrazione non fa altro che – spiega Cristiano Battistella, di Generazione per Latina – insultare la propria intelligenza e quella della cittadinanza intera. Perché il problema causato dal cavidotto in questione, che, come afferma il sopracitato assessore ai lavori pubblici “ha causato la sospensione dei lavori già il 2 Dicembre scorso”, esce fuori solo ora?”.

Il riferimento corre alle dichiarazioni dell’assessore Ranieri che ha affermato che i lavori si sarebbero fermati “per colpa di un cavidotto Enel”.

“Se non ci fosse stato il nostro (ennesimo) intervento, chi avrebbe avvertito i ragazzi della nostra città? In più mi chiedo, dove abbia trovato l’assessore Lbc il coraggio di sottolineare la già scabrosa questione delle tempistiche. Perché puntualizzare che i lavori siano iniziati il 25 Settembre, quando il cartello in bella mostra dei lavori recita: “data inizio lavori 22 Luglio 2019”? Inoltre il tentativo di allungare il brodo di 30 giorni con la storia del facchinaggio di libri e mobili, è una cosa ai limiti della decenza. Come è possibile che tale necessità non fosse stata inserita nel cronoprogramma iniziale? Forse – conclude Battistella – si pensava di svolgere i lavori con tutti i suppellettili al loro posto?”.

Insomma tra una scusa e l’altra il risultato non cambia e la biblioteca resta chiusa.

“E’ ora di dire basta a queste prese in giro. La città e i suoi studenti meritano chiarezza, ma prima di tutto rispetto. Si parli con sincerità e si faccia un mea culpa generale. Le cose andavano chiarite per tempo e magari, fin dall’inizio, gestite in maniera totalmente diversa. In qualità di Consigliere Comunale – continua il consigliere comunale Matteo Coluzzi, coordinatore del Movimento Giovanile “Generazione per Latina” – ed insieme agli altri colleghi di opposizione, è stata richiesta nelle scorse settimane una commissione consiliare dedicata sul tema”.

La risposta dell’amministrazione? “Il futuro della Biblioteca non riguarda la commissione cultura bensì quella lavori pubblici”.

“Mentre dall’assessorato alla cultura tutto tace, questa è ad oggi la prospettiva della Città da parte chi diceva abituatevi al bello. Chi diceva di “cambiare libro” – conclude Coluzzi – non riesce a rendere fruibile nemmeno uno di quelli da decenni all’interno della Manuzio”.