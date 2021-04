I cittadini di Latina che non lo hanno ancora fatto potranno riunirsi in comitato aiutati da Latina Bene Comune. Lbc ha infatti organizzato incontri online con quartieri, borghi e periferie, programmati sulla piattaforma Zoom. Un’occasione per i residenti per mettersi in gioco, partecipando alla costituzione di comitati territoriali dove non sono presenti (il percorso di costruzione è iniziato due anni fa), per portare avanti le istanze dei borghi e fare proposte per la comunità di riferimento.

Ieri c’è stato il primo collegamento con i borghi Bainsizza, Santa Maria, Montello, Piave, Podgora e Carso.

“I comitati territoriali rappresentano un momento di ascolto e partecipazione perfettamente in linea con l’esperienza amministrativa di Latina Bene Comune – ha detto il sindaco Damiano Coletta, che di Lbc è presidente – Non concetti astratti, perché abbiamo praticato questi valori già in molte occasioni, anche su temi delicati, e che si sono concretizzati anche in tanti luoghi della città. Su tutti basti pensare all’attivazione dei patti di collaborazione, uno strumento essenziale per la condivisione dei beni comuni. Gli incontri per i comitati territoriali sono per tutti, ed aprono uno spazio di rappresentatività nuovo. Partecipazione e condivisione sono la direzione verso la quale vogliamo proseguire”.

“Con i comitati territoriali Lbc vuole incentivare ulteriormente la cittadinanza attiva – ha spiegato Massimo Ferrari, referente del progetto – Questa strada la dobbiamo percorrere tutti insieme attraverso il recepimento e la condivisione delle problematiche presenti nel proprio territorio; lo dobbiamo fare attraverso un percorso di confronto con l’amministrazione comunale. Questi comitati continueranno a farsi carico di ascoltare i cittadini per renderli ancora più partecipi e a confrontarsi con le varie realtà territoriali”.

Il calendario degli incontri:

Martedì 6 aprile – Borgo San Michele, Faiti

Venerdì 9 aprile – Latina Est

Lunedì 12 aprile – Borgo Isonzo, Agora, Q4-Q5

Mercoledì 14 aprile – Latina centro

Venerdì 16 aprile – Latina Scalo