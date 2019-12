Tempi strettissimi per chi intende partecipare al bando pubblico, pubblicato oggi dal Comune di Latina, per i tradizionali mercatini della Befana.

Le domande dovranno essere presentate, infatti, entro e non oltre il 29 dicembre per una manifestazione che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio.

Considerata la concomitanza delle festività natalizie sarà una vera e propria corsa contro il tempo non solo per i commercianti interessati ma anche per il personale del Comune di Latina.

Tolte le feste comandate, sabato e le domeniche, da qui al 29 dicembre non restano che cinque giorni.

Le domande per fortuna possono essere inviate anche tramite pec il che salva sotto il profilo dei tempi per gli interessati ma non certo per il personale.

Le aree individuate si trovano a ridosso del centro di Latina.

27 in totale i posteggi previsti.

Più precisamente in via Emanuele Filiberto, primo tratto lato Piazza del Popolo, con 6 posteggi, piazza del Popolo tratto compreso fra Via Emanuele Filiberto e via Duca del Mare, con 9 posteggi, via Duca del Mare, primo tratto compreso tra piazza del Popolo in piazzale dei Bonificatori, con 6 spazi disponibili, e corso della Repubblica tratto compreso fra piazza del Popolo e via Oberdan con 6 posteggi.

Data la natura della fiera, sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie merceologiche del settore alimentare e non alimentare, dolciumi, frutta secca e conservata, giocattoli, libri nuovi e/o usati per bambini, con esclusione di qualsiasi altra tipologia merceologica ivi compresa quella dell’abbigliamento e accessori.

La corsa è iniziata.